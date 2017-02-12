杜蘭特無視噓聲 率勇士輕取老東家雷霆
美國職籃NBA金州勇士球星杜蘭特今天身入敵境，重返老東家奧克拉荷馬雷霆地盤，但他大展身手壓倒觀眾的噓聲，無視以往搭檔衛斯布魯克飆進47分，率隊以130比114輕取雷霆。
這是杜蘭特（Kevin Durant）上季以自由球員身分轉投勇士之後，首度回到奧克拉荷馬市比賽，從賽前介紹兩隊球員時開始，雷霆球迷就對他大開汽水，噓聲持續到比賽結束。
杜蘭特不為所動，外線出手21次中12球，全場拿下34分，外加九個籃板，助勇士將傲視全聯盟的戰績提升到46勝8敗。
他在賽後表示：「這是場有趣的比賽。其實我以為噓聲還會更大點。身處敵對的一方，能夠讓那些噓你的人冷卻下來，還挺好玩的。」
勇士巨星柯瑞（Stephen Curry）和最佳搭檔湯普森（Klay Thompson）也各貢獻26分，因此儘管雷霆台柱衛斯布魯克（Russell Westbrook）狂砍47分，並拿下11個籃板，仍無力扭轉劣勢。
第三節最後杜蘭特和以往隊友衛斯布魯克在場上互相嗆聲，使得緊張情勢升高，杜蘭特事後淡然表示，那只是比賽時正常的垃圾話。
儘管這場比賽氣氛明顯緊張，勇士總教頭柯爾（Steve Kerr）表示，在他見過的類似場面中，這還不是球迷對球星轉愛為恨最嚴重的一次，巨星詹姆斯（LeBron James）2010年轉投邁阿密熱火後，重返克里夫蘭騎士主場比賽時，球迷噓聲最大。
詹姆斯率熱火贏得兩次NBA總冠軍後，又重回騎士陣營，並在上季率隊拿下總冠軍。
詹姆斯今天也全力拼戰，拿下27分，率騎士以125比109擊敗丹佛金塊。
金塊教頭馬龍（Mike Malone）表示，除了詹姆斯表現勇猛，兩位副將厄文（Kyrie Irving）和（Kevin Love）也相當可怕。他形容騎士宛如擁有三頭怪獸。
厄文貢獻27分，洛夫也拿下16分，騎士在第三節一度領先22分。
上半場兩隊勢均力敵，但騎士包辦第三節開始的18分，金塊下半場前七次出手都不中，而且兩次失球，讓騎士搶占上風，絕塵而去。
費城76人以117比109氣走邁阿密熱火，讓締造13連勝佳績的熱火再次吞敗。
76人靠著科溫頓（Robert Covington）、諾艾爾（Nerlens Noel）和沙瑞奇（Dario Saric）三員猛將各得19分，拿下二連勝。
熱火以德拉吉奇（Goran Dragic）攻下30分最多，但13連勝的氣勢無法延續。
在休士頓，火箭隊巨星哈登（James Harden）演出本季第九次得分達40分好戲，率隊以133比102大勝鳳凰城大陽。
哈登上半場腳踝受傷，但不以為意，全場除了攻下40分，還有六個籃板和八次助攻。
火箭上半場拿下77分，創本季最高紀錄，本季第八次得分達130分。1060212
(中央社)
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