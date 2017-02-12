澳高材生與鯊共游 絕美旅遊照片吸睛
澳洲法學院高材生柯漢上傳她在世界各地旅行的記錄，包括與鯨魚、鯊魚徜徉大海的照片，因此成為社群媒體新寵兒。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，來自雪梨的柯漢（Sara Kohan）過去幾年利用學校假日到處旅行，也去了一些全球最具異國情調的地點，例如庫克群島（Cook Islands）、波拉波拉島（Bora Bora）、夏威夷、巴哈馬（Bahamas）、歐洲及南美。
這名22歲的女大生，已完成在哈佛大學（Harvard University）及哥倫比亞大學（Columbia University）的交換課程，今年6月將從聖母大學（Notre Dame）畢業，進入荷蘭國際刑事法院實習。
她在Instagram上貼出令人難以置信的照片，記錄她的冒險旅程，短短數月就累積24萬5000名追隨者。
柯漢說，她與鯊魚共游的經驗已有7年，而去年是她第1次與座頭鯨一起游泳。
她也說，希望自己能為鯊魚洗刷汙名：「牠們是非常美麗且獨特的生物，人們應該尊重牠們的一切，了解牠們其實只是種美麗的動物。」
柯漢上學期間也打工當保姆賺取旅費，而她開始在Instagram上分享自己的旅程後，日漸攀升的人氣很快就助她與飯店及泳裝品牌建立合作關係。
柯漢說，社群媒體改變了人們旅行的方式：「我認為，這讓所有人都能用自己的方式，在不同地點展現獨特觀點。我計畫旅行時，也會參考那些被標記的地點，看看其他人做過的事，做為創造我個人旅行方式的靈感來源。」（譯者：中央社廖禹揚）1060212
(中央社)
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