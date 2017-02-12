蘇翊傑累積千次助攻 達欣延長力克璞園
超級籃球聯賽（SBL）今天在高雄巨蛋體育館進行，達欣的蘇翊傑今天傳出生涯第1000次助攻，而球隊也在延長賽以98比91險勝璞園，雙喜臨門。
璞園和達欣之戰，正規時間最後1秒，布拉（Sim Bhullar）在籃下賣高放進2分，助達欣追成82比82平手，雙方進入延長賽。
周儀翔在延長賽獨拿7分，他全場斬獲24分5助攻7籃板的全能表現，率領達欣甩開糾纏，以98比91險勝。
蘇翊傑此役10分6助攻5籃板，完成SBL生涯1000次助攻的里程碑，賽後生涯累計1003次助攻。
而台銀和富邦之戰，最後44.5秒，蔡文誠在籃下抓到進攻籃板再補籃，追成77比77。
接下來台銀李維哲的三分球沒進，儘管搶到進攻籃板卻發生失誤，洪志善趁機快攻反撲卻被犯「違反運動道德」犯規，富邦罰球加上握有球權，取得領先地位。
最後20.1秒，台銀陳順詳的打板三分球追成80比81，不過倒數7.4秒，林書緯2罰2中，加上李維哲最後一擊三分球落空，富邦最終以83比80險勝。
另外，最後1場比賽，裕隆以83比77擊敗台啤，中斷台啤的5連勝。1060212
(中央社)
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