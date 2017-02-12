葛萊美獎主要入圍名單
葛萊美獎頒獎典禮明天將在加州洛杉磯登場，以下為主要獎項入圍名單。
● 最佳年度專輯獎
愛黛兒（Adele），「25 」
碧昂絲（Beyonce），「檸檬特調」（Lemonade）
小賈斯汀（Justin Bieber），「我的決心」（Purpose）
德瑞克（Drake），「傲視」（Views）
斯特吉爾辛普森（Sturgill Simpson），「A Sailor's Guide to Earth」
● 最佳年度唱片獎
愛黛兒，「Hello」
碧昂絲，「女力來襲」（Formation）
盧卡斯葛拉漢樂團（Lukas Graham），「7 Years」
蕾哈娜（Rihanna）聯手德瑞克，「加把勁」（Work）
二十一名飛行員樂團（Twenty One Pilots），「Stressed Out」
● 最佳年度歌曲獎
愛黛兒，「Hello」
碧昂絲，「女力來襲」
麥克波斯納（Mike Posner），「I Took a Pill in Ibiza」
小賈斯汀，「Love Yourself」
盧卡斯葛拉漢樂團，「7 Years」
● 最佳新人獎
凱爾希芭蕾瑞妮（Kelsea Ballerini）
老菸槍雙人組（The Chainsmokers）
Chance the Rapper
瑪倫莫里絲（Maren Morris）
Anderson .Paak
● 最佳饒舌專輯
Chance the Rapper，「Coloring Book」
迪拉索（De La Soul）， 「And the Anonymous Nobody」
DJ卡利（DJ Khaled）， 「Major Key」
德瑞克，「傲視」
學男Q（ScHoolboy Q），「Blank Face LP」
肯伊威斯特（Kanye West），「The Life of Pablo」
● 最佳搖滾專輯
眨眼182（Blink-182），「California」
困獸樂團（Cage the Elephant），「善意謊言」（Tell Me I'm Pretty）
哥斯拉樂團（Gojira），「炙熱岩漿」（Magma）
迪斯可癟三（Panic! At The Disco），「終結孤單」（Death of a Bachelor）
威瑟合唱團（Weezer），「Weezer」
● 最佳另類搖滾專輯
美好冬季樂團（Bon Iver），「22, A Million」
大衛鮑伊（David Bowie），「黯黑秘星」（Blackstar）
PJ哈維（PJ Harvey），「地下希望工程」（The Hope Six Demolition Project）
伊吉帕普（Iggy Pop），「沉淪流行」（Post PopDepression）
電台司令（Radiohead），「月形池」（A Moon Shaped Pool）1060212
(中央社)
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