葛萊美獎主要入圍名單

葛萊美獎頒獎典禮明天將在加州洛杉磯登場,以下為主要獎項入圍名單。

● 最佳年度專輯獎

愛黛兒(Adele),「25 」

碧昂絲(Beyonce),「檸檬特調」(Lemonade)

小賈斯汀(Justin Bieber),「我的決心」(Purpose)

德瑞克(Drake),「傲視」(Views)

斯特吉爾辛普森(Sturgill Simpson),「A Sailor's Guide to Earth」

● 最佳年度唱片獎

愛黛兒,「Hello」

碧昂絲,「女力來襲」(Formation)

盧卡斯葛拉漢樂團(Lukas Graham),「7 Years」

蕾哈娜(Rihanna)聯手德瑞克,「加把勁」(Work)

二十一名飛行員樂團(Twenty One Pilots),「Stressed Out」

● 最佳年度歌曲獎

愛黛兒,「Hello」

碧昂絲,「女力來襲」

麥克波斯納(Mike Posner),「I Took a Pill in Ibiza」

小賈斯汀,「Love Yourself」

盧卡斯葛拉漢樂團,「7 Years」

● 最佳新人獎

凱爾希芭蕾瑞妮(Kelsea Ballerini)

老菸槍雙人組(The Chainsmokers)

Chance the Rapper

瑪倫莫里絲(Maren Morris)

Anderson .Paak

● 最佳饒舌專輯

Chance the Rapper,「Coloring Book」

迪拉索(De La Soul), 「And the Anonymous Nobody」

DJ卡利(DJ Khaled), 「Major Key」

德瑞克,「傲視」

學男Q(ScHoolboy Q),「Blank Face LP」

肯伊威斯特(Kanye West),「The Life of Pablo」

● 最佳搖滾專輯

眨眼182(Blink-182),「California」

困獸樂團(Cage the Elephant),「善意謊言」(Tell Me I'm Pretty)

哥斯拉樂團(Gojira),「炙熱岩漿」(Magma)

迪斯可癟三(Panic! At The Disco),「終結孤單」(Death of a Bachelor)

威瑟合唱團(Weezer),「Weezer」

● 最佳另類搖滾專輯

美好冬季樂團(Bon Iver),「22, A Million」

大衛鮑伊(David Bowie),「黯黑秘星」(Blackstar)

PJ哈維(PJ Harvey),「地下希望工程」(The Hope Six Demolition Project)

伊吉帕普(Iggy Pop),「沉淪流行」(Post PopDepression)

電台司令(Radiohead),「月形池」(A Moon Shaped Pool)1060212

