登山客失蹤 石碇警消搶救生命與時間賽跑

陳姓登山客迷途，警消合力救援。（葉書宏翻攝）

陳姓登山客10日下午3時許，自新北市石碇區模乳巷後山登山口入山，原預計10日傍晚下山，陳男因為天色漸晚不熟山路而受困山中，逾時仍尚未下山，全台各地受到入冬寒流影響，石碇山區氣溫驟降至8度，基隆的家人擔心陳男生命安全，打電話至石碇分駐所求救，經警方聯繫消防救難人員入山搜尋，11日上午0時與陳男接觸並安全護送下山平安返回家門。

石碇分駐所10日晚間8時30分許接獲陳姓家人報案電話指出，陳男於10日至石碇區北47線1公里處模乳巷後山入山，預定10日下午下山，但逾時未歸，報案人不確定登山客人身在山中何處，且陳男之手機電話轉語音信箱，山區氣溫驟降，家人擔心失去聯繫的陳男有生命安危，請求警消協助搜尋。

警方立即派遣線上巡邏石碇分駐所長周義哲與員警徐煜翔前往登山口附近尋獲陳姓登山客駕駛之汽車，並通知消防局立即啟動山難搜救機制，派遣石碇分隊、深坑分隊及義消出勤，由石碇分隊小隊長率隊，出動深坑與石碇消防人員，會同楓子林派出所長歐顯宗、石碇分駐所員警陳子玄等2名於石碇分隊集結完畢後出發前往登山口入山搜救。

救難人員搜救過程中持續撥話給該名失蹤登山客，但因登山客手機電池即將耗盡，且山上訊號不良；爰請消防局以手機定位其座標位置，並透過查出其目前位於模乳巷後山檳榔林附近，消防局立即聯絡現場搜救人員轉往座標地搜尋。

搜救人員沿途施放鞭炮與當事人呼救聲音來辨別彼此位置，確認當事人所在方向，11日00時許於山頂斜坡處搜救人員與陳姓迷途登山客接觸，由警消護送下山，陳姓登山客均無受傷，已與家屬團員返回基隆住處。

(中時)