天燈許願 景文科大學生助遊客一臂之力
新北市平溪天燈節於十分廣場登場，每年吸引國內外遊客造訪，是世界第二大節慶嘉年華，平溪也首度躍升為國外來台自由行旅客最喜愛的前10大旅遊景點，也是「全球十大最佳冬季旅遊」。新北市政府近年來，邀請景文科大學生協助遊客施放天燈，景文學生服務的熱情，深受國外遊客驚喜與感動。
景文科大校長洪久賢表示，旅遊系協助辦理平溪天燈節已有六年歷史，每年都吸引校內外學生秒殺報名，與國際接軌，協助大型國際活動辦理，是景文辦學的特色。另一方面，承辦的劉惠珍教授指出，觀光節慶活動與旅遊實務課程結合，可增加學生國際觀與活動企劃能力。今年整合旅遊系以及全校各系師生近三百人次冒著寒流來襲，仍然提供遊客們最熱誠與完善服務，歡渡元宵佳節。
在服務的行列中，韓國留學學生李相姬，擔任韓國客人接待與解說的工作，她說台灣人很熱情，希望在台能學習熱情的接待能力，畢業校友劉子蜜擔任天燈施放組工作，已經連續參加五年，雖然已經畢業在社會工作，但卻念念不忘天燈活動，因為協助國外旅客施放天燈，是非常有意義的事，尤其外國人體驗萬燈齊發的壯觀景象，那張驚喜萬分的臉，是她這一輩子難忘的回憶。
(中時)
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