張惠妹朝聖 張學友怕再老難唱4面台

55歲「歌神」張學友今晚在台北小巨蛋唱第2場，歌后張惠妹變成小粉絲低調朝聖。他坦言4面台很費力氣，怕過了今年沒辦法再做。

「A CLASSIC TOUR 學友．經典」世界巡迴演唱會11日起連3天及17、18、19日在台北小巨蛋唱6場，以全LED打造360度超立體4面台，每場1.3萬人朝聖。

昨天張惠妹（aMei）送花籃，寫「終於有機會，好好在台下聽你的天籟了」，預告以歌迷身分坐台下捧場，晚間低調到場在包廂聽歌。張學友與張惠妹18年前在第36屆金馬獎頒獎典禮擔任表演嘉賓，張惠妹2008年在香港開唱，張學友當嘉賓，兩人飆唱「頭髮亂了」。

張學友問「大家好嗎？」歡迎大家到場支持，每天都可選擇不同方法娛樂自己，「我非常感動今天選擇我們」，大家回去不後悔就好。這是巡演第51場，剛跟團隊說要當成第1場，帶給大家愉快、充滿回憶的晚上。

好友庾澄慶昨晚來聽，張學友說，聊天時庾澄慶問「為什麼不降key唱？」先自嘲「我們這些老頭啊」，再坦言要他隨便做，心不甘情不願，要做個非常精采演唱會，讓大家以後回味，想起演唱會就想到這場。

挑戰最難的4面台，張學友坦言4面台很費力氣，「老實說，我就是怕過了今年沒辦法再做」，就算這是他最後一次做演唱會，也要把它做成。

現場與歌迷玩遊戲，張學友要歌迷們被鏡頭拍到時盡量表現，選出最佳一對送特製畫作禮物，藝人李千娜和李佳薇被拍到時大方嘴對嘴親親。安可壓軸唱「如果愛」，張學友與扮成奇幻小丑的舞者唱跳，打造馬戲團嘉年華。1060212

(中央社)