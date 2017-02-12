熱浪侵襲澳洲 野火熾烈破表
澳洲東部野火的情況今天嚴重「超出正常範圍」，新南威爾斯省有80餘起野火，而破紀錄的熱浪使多處出現超過攝氏40度的高溫，迫使當局發出警報。
「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，野火在澳洲乾旱夏季相當常見，氣候變遷更是在陸地與海洋升溫上推波助瀾，造成破天荒高溫以及嚴重野火季節。
新南威爾斯省（New South Wales）鄉村消防局（Rural Fire Service）專員費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）告訴記者：「今天可能是最危險的狀態，已達到有起火危險的等級。」
「這是災難性的狀態，被稱為災難性是有原因的，這種狀態極為罕見，簡單的說，這已超過舊有的傳統分級法。」
費茲西蒙斯今天下午表示，有數間民房在全省各處的野火中燒毀。
鄉村消防局說，約2500名消防員在新南威爾斯省各處逾80個起火點救災，還有32處火勢尚未獲得控制。
澳洲氣象局今天表示，北部昆士蘭省多處氣溫都創2月新高，飆破攝氏40度，新南威爾斯省氣溫昨天也創下新高。
根據預測，氣溫在今天稍晚會稍微下降。（譯者：中央社廖禹揚）1060212
(中央社)
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