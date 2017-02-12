非法販售港台書籍 陸編輯被判5年
港媒報導，中國大陸廣西師範大學出版社編輯戴學林因為與他人合作在大陸轉售香港和台灣書籍，其中包括被大陸列為「非法出版物」的書籍，被以「非法經營罪」罪名判5年監禁。
戴學林是廣西師範大學出版社子品牌「理想國」的營銷編輯，「理想國」在大陸的人文類書裡頗具口碑。
明報報導，戴學林去年5月起失去聯繫，至9月才確認被公安帶走。他被控於2015年5月至2016年5月18日一年間，與另一被告張曉雄合作，透過社群平台微信出售「紅太陽是怎樣升起的」在內1300多本港台書籍，當中被鑑定為「非法出版物」的金額為人民幣23萬多元。
廣西師範大學出版社集團前董事長何林夏去年5月因「受賄罪」被捕，戴學林案時間相仿。由於廣西師範大學出版品的性質及經營出版的積極態度，當時何林夏被捕曾引起知識界震撼。1060212
(中央社)
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