情人節何處去？永和仁愛公園地景浪漫放閃
浪漫的情人節即將到來，新北市政府綠美化環境景觀處自2月12日至18日，特別將永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術，不論是有另一半的情侶、已婚的夫妻、甚至是想脫離單身的朋友，歡迎一起渡過美麗、浪漫及特別的情人節。
情人節存在的意義就是讓愛人們可以在甜蜜氛圍下互訴衷情，在2017年的西洋情人節，景觀處規劃用3000盆紅色、粉紅色及白色的海棠，在公園中央草坪區布置成浪漫的情人樹地景藝術，成為民眾打卡、拍照留念，甚至可告白求婚，共創浪漫回憶的最佳場所。
景觀處長謝宏偉表示，海棠花語為美麗、快樂，素有國艷之譽，所以特別將海棠裝飾成情人樹，讓熱戀中的情侶可在情人樹下手牽手閉上眼睛許下真愛誓言，並可以打卡讓眾人為愛情做見證。
景觀處將此浪漫活動延續到2月18日，平日無法參與的民眾，有更多時間可以一同參與，感受一整周浪漫的情人節氣氛，2月18日活動結束後現場海棠盆栽贈送給參與的民眾，希望將愛與快樂散發出去，帶給大家幸福又浪漫的情人節。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。