磐鈺建設「張亦足水墨畫」開展 金潛紙玩創意
立春節氣方過、年節氣象猶新，磐鈺建設位於台中市7期公益路「雲華」接待中心，新一檔畫展「水印山林－張亦足水墨展」，2月11日元宵節當天正式開展，吸引逾百名賓客參觀。
磐鈺建設總經理沈瑞興表示，張亦足曾榮獲「第1屆國際奧林匹亞藝術競賽」佳作獎、全國美展等大獎；也曾出版過「筆情墨痕」、「古意‧今情-中國繪畫創作研究」、「一月印．一切水」等畫冊，作品曾於澳洲博物館及北京、山東等地展出，是台中市在地的女畫家。
張亦足自國中起就開始習畫，因為勇於創新，嘗試以日本金潛紙創作，筆法充滿後現代風格，不僅為傳統水墨、也為自己開出一條新的畫路。
所謂「見山還是山」，張亦足遊歷川藏高原回到自己生長的土地，思路不同，畫筆下境界也大不同。目前正在「雲華」接待會館現場展出的「山光」、「 彩雲的家」、「 空山心語」、「橘黃橙綠時」等畫作，都是以生長的家鄉為題，畫出她心中不完美的完美大地。
在「萬壑清流」、「 林泉攬勝」、「 嶺秀興雲」畫作中，更展現張亦足與自然合而為一形而上的境界。
磐鈺建設「水印山林－張亦足水墨展」，自即日起至4月20日展出，歡迎藝術愛好者前往欣賞。
(工商)
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