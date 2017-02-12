川普女兒蒂芬妮攜母看秀 加持中國設計師王陶
川普辣妻、第一夫人梅蘭妮亞接待日相夫人安倍昭惠，以一襲露事業線的連身純白洋裝亮相，搶走媒體目光。同一天，川普小女兒蒂芬妮則陪同母親、川普前妻梅波斯看紐約時裝周，其時尚表現也甚為出眾。特別的是，蒂芬妮看秀加持的對象是中國大陸設計師王陶。
綜合媒體報導，川普小女兒蒂芬妮今天在母親、川普前妻梅波斯（Marla Maples）及男友Ross Mechanic的陪同下，前往紐約時裝周欣賞中國大陸設計師王陶的時裝秀。
蒂芬妮身穿淺粉色大衣，搭配象牙色洋裝，與伸展台上展示的海軍藍款式雷同，看來美麗動人。據了解，川普就職當天蒂芬妮就選擇了王陶的作品。
王陶設計師來自上海，擅長替政治界、商界、金融和法律界專業女性設計展現女性氣質的服飾，樂見23歲第一千金選穿其作品。其同名品牌將在9月進軍紐約，開設海外第1家分店。
(中時電子報)
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