川普女兒蒂芬妮攜母看秀 加持中國設計師王陶

我要評比

川普小女兒蒂芬妮（右）則陪同母親、川普前妻梅波斯（左）看紐約時裝周。（美聯社）

川普小女兒蒂芬妮陪同母親梅波斯看秀，時尚表現甚為出眾。（美聯社）

蒂芬妮偕同母親梅波斯、男友Ross Mechanic（中右）與王陶（右）合影。（美聯社）

川普辣妻、第一夫人梅蘭妮亞接待日相夫人安倍昭惠，以一襲露事業線的連身純白洋裝亮相，搶走媒體目光。同一天，川普小女兒蒂芬妮則陪同母親、川普前妻梅波斯看紐約時裝周，其時尚表現也甚為出眾。特別的是，蒂芬妮看秀加持的對象是中國大陸設計師王陶。

綜合媒體報導，川普小女兒蒂芬妮今天在母親、川普前妻梅波斯（Marla Maples）及男友Ross Mechanic的陪同下，前往紐約時裝周欣賞中國大陸設計師王陶的時裝秀。

蒂芬妮身穿淺粉色大衣，搭配象牙色洋裝，與伸展台上展示的海軍藍款式雷同，看來美麗動人。據了解，川普就職當天蒂芬妮就選擇了王陶的作品。

王陶設計師來自上海，擅長替政治界、商界、金融和法律界專業女性設計展現女性氣質的服飾，樂見23歲第一千金選穿其作品。其同名品牌將在9月進軍紐約，開設海外第1家分店。

(中時電子報)