基隆兩機車擦撞 1騎士命危

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基隆市明德二路9號前方在今天晚間10時40分，發生兩部機車肇事，當消防趕抵現場，一名騎士已無呼吸心跳，被送往基隆長庚醫院急救，另名騎士意識模糊送至八堵礦工醫院，目前警方正在現場調查，已釐清詳細事故原因。

(中時)