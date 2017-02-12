天冷傳不幸 中壢母子送醫不治

疑天冷發生不幸，中壢曾女及兒子11日被梁姓男友發現倒臥在住家，一氧化碳中毒，2人送醫均不治，警、消初判曾姓母子為一氧化碳中毒死亡，真正原因待進一步釐清。

檢警調查，因寒流來襲，38歲曾女及13歲兒子待在桃園市中壢區住處緊閉門窗，梁男10日晚間返家時，得知曾女身體不適發冷，表示要去泡澡暖和身子，他沒想太多，簡單整理梳洗，就回房間睡覺。

梁男11日上午8時許起床時，發現身體明顯不適，出現頭痛、虛弱等症狀，還隱約聞到瓦斯味，除連忙打開門窗通風外，四處在住家查看，發現曾女泡在浴缸、曾的兒子則躺在房間，2人均失去意識，他連忙報案。3人分醫急救，但曾姓母子不治。1060212

(中央社)