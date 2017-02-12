日本繪本大師岩村和朗 分享長篇新作與創作經驗

日本繪本大師岩村和朗替讀者簽書。（葉書宏翻攝）

日本繪本大師岩村和朗受新北市立圖書館邀請，在總館3樓演藝廳演講，即使會前曾因受廣大「岩村迷」的支持使得網路報名在短短5天內即額滿，現場仍擠滿期待能補位入場的讀者，想要感受繪本大師的魅力。

岩村和朗將於新年度開春為新北市圖開啟首發繪本盛事，他在日本兒童文化界占有重要地位，許多繪本作品深受孩童喜愛，並被翻譯成多國語言。

台灣有許多20、30歲世代的讀者是看著岩村和朗的繪本長大的，他的繪本作品《小猴子丹丹》、《七隻小老鼠系列》、《十四隻老鼠系列》和《森林裡的松鼠》等系列，不僅在日本成為跨越世代的暢銷書，被翻譯成多國語言，廣受法國、德國、台灣、韓國等地孩子們的喜愛。

高齡已78歲的岩村和朗因年事已高，加上居住於偏遠的栃木縣，交通旅途的困難也讓岩村朗經常婉拒各界出訪邀請。

這次新北市立圖書館特別與青林出版社合作，邀請到岩村和朗來台和喜愛他的讀者分享他的創作心路歷程，其中最難能可貴的是，在完成了幾部經典作品後，岩村和朗並不因此就滿足，前後花了整整八年的時間，創作了獨特且罕見的「長篇繪本」——《大尖山的大冒險》系列。

在漫長的創作過程裡，岩村和朗不斷地思考人與自然的關係，甚至在創作《大尖山的大冒險》之前，為了描繪出具有真實感的故事場景，五十歲的他竟走遍了日本各地的高山與森林，才能勾勒出這部作品的獨特樣貌。

講演中岩村老師熱情的與廣大「岩村迷」分享創作之成長點滴，深切追尋後的生命體驗，更讓廣大讀者得以一探《大尖山的大冒險系列》珍貴的心靈寶藏。老親切和藹且風趣的台風,可說是讓台下的讀者都聽得如癡如醉，在談中常分享自己創作所經歷的成長與感動，尤其是提及小時候曾問何時是母親最感到幸福的時刻，岩村老師母親回答：「每當想起從小受到父母的全心照顧的往事時，就是她最感到幸福的時刻」。

這些看似平凡但真切的回憶與分享，每每感動著現場的讀者。老師常常將這些感動與體悟藉由書中的主人翁來表達，因此當老師分享完後在看這些作品時，相信看到的將不只是有趣的故事，而更是多了些滿滿的祝福與美好的回憶！現場不只讓你聽演講，更是貼心地舉辦簽書會，滿足粉絲想得到他親筆簽名的期望，相信對於現場的讀者來說是一場刻骨銘心、千載難逢的體驗！

(中時)