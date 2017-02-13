花蓮》五星縣長暢談國際情勢 傅崐萁籲台灣勿當馬前卒

花蓮 ▲花蓮縣長傅崐萁接受電視專訪，暢談花蓮經驗與國際情勢。（本報資料照）

花蓮 ▲傅崐萁憂心國家方向，呼籲領導人思考帶領人民走向烽火還是陽光？（本報資料照）

甫創下全台施政滿意度最高的花蓮縣長傅崐萁，昨晚接受年代電視專訪，暢談立足東台灣，放眼全世界，打造台灣東大門的花蓮經驗；他也憂心川普與習近平熱線，重申「一中原則」，呼籲蔡政府放棄與大陸烽火對抗，只要對台灣人民有利「盡量髮夾彎沒關係」。

傅崐萁以近來川習熱線表達一中立場、日本首相安倍與川普會談，重申釣魚台適用美日安保，分析各國間都在為自家利益盤算，而台灣還沉浸在幾個月前川蔡熱線「迷幻搖頭丸」中，並以川普直言「台灣買了那麼多武器，為什麼不接電話？」預見川習通話轉眼間就將台灣出賣掉，道破國際間的現實與各懷鬼胎。

傅崐萁認為，蔡英文在520之後完全與中國大陸切割，寄望在美國羽翼下加入TPP，不料如今TPP遭到川普否決，就連大陸主導的RCEP也無法加入，眼見台灣過去引以為傲的製造業將面臨資金、人才出走，而疾呼的新南向政策，目前感受不到成果，倒是過去八年主要的客源明顯沒有了。

他指出，去年520後陸客大幅減少，花蓮成為行政院主計總處公布受創最嚴重的縣市，遊客減少影響農產品需求減少，連帶周邊民宿、飯店、遊覽車及藝品店等觀光產業生意慘淡，缺客率超過50％，他積極赴陸牽線推銷花蓮農產品，希望為在地農產品外銷增加新管道。

為全力爭取花蓮於海外的曝光量，經過八個月的協商，終於在去年12月促成香港－花蓮直航正式啟航，他強調，兩岸大三通倘若中斷，來台陸客須經過香港轉機至桃園、高雄機場，屆時花蓮能成為第三大的轉機場，並讓更多觀光客來到花蓮，為農友及觀光產業打開通路，創造經濟效益。

他指出，台灣外交不能只壓一方，更不能用義和團式的迷幻藥麻醉人民，他以菲律賓總統杜特蒂，靈活遊走大國間為菲國爭取自身利益，主張台灣與大陸同文同種，呼籲領導人應該綜觀整個國際局勢，不樂見台灣在大國博弈中，被當成美日的馬前卒。

此外，傅崐萁大談花蓮經驗，大力發展觀光，年年減少財政負債，今年還將達到收支平衡，成功帶領從負債累累的「後山」翻轉為「幸福城市」；對於年金改革，直言只有「節流」或「加稅」並不能領導好國家，呼籲政府不能用抹黑蠻幹，應該先跟軍公教致歉，再來共商解決問題。

面臨2018年任期即將屆滿，傅崐萁感謝花蓮人民給他支持力量，他本著初衷努力讓三等貧縣成為台灣東大門使命，但「覆巢之下無完卵」，疾呼蔡總統好好帶領國家，走向康莊大道，對於與會來賓頻頻好奇打探未來動向，「有機會很願意為人民服務」巧妙迴避。

(中時)