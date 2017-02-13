漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧

德國漢堡機場68人感到不適，原因可能是危險物質透過空調系統散播，當局已疏散數以百計乘客，並取消十多班班機。初步調查顯示，最可能的禍首是胡椒噴霧。

美聯社報導，漢堡機場聲明指出，警消初步調查後的結論是，最可能的物質為胡椒噴霧。當局仍在努力調查，以判定胡椒噴霧如何進入這座機場的空調系統。

受傷的68人都是乘客和機場工作人員，他們抱怨呼吸不順、眼睛灼熱及噁心。

在人員疏散與不明的健康危害下，所有起降班機大約停飛1小時，總共有14個航班取消，數架班機轉降其他機場。1060213

(中央社)