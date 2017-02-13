MLB》紅人將送出菲利普斯到勇士

紅人隊菲利普斯(左)將被交易至勇士隊。(美聯社資料照)

紅人隊即將把35歲的明星二壘手菲利普斯(Brandon Phillips)交易到勇士，換取小聯盟投手Andrew McKirahan與Carlos Portuondo，前者曾經登上大聯盟。由於紅人隊要負擔菲利普斯今年大部分的薪資，此交易案仍須經過官方批准。

菲利普斯效力紅人隊11季，4度獲得國聯金手套、3度入選明星賽，他還握有不可交易的權利。紅人前年想把他交易到國民，但被菲利普斯拒絕，去年11月要送他到勇士也被拒絕。不過勇士隊二壘手羅瑞葛茲(Sean Rodriguez)上月出車禍，必須開刀療養3-5個月，菲利普斯現在願意放棄不交易條款以返回家鄉打球。

近3季火力下滑的菲利普斯上季仍能繳出11轟與14次盜壘，他的合約只剩下最後1年。勇士隊去年11月與二壘手羅瑞葛茲簽了兩年合約，他是個優替人，即使日後傷癒歸陣也能改守其他位置。

(中時電子報)