MLB》紅人將送出菲利普斯到勇士
紅人隊即將把35歲的明星二壘手菲利普斯(Brandon Phillips)交易到勇士，換取小聯盟投手Andrew McKirahan與Carlos Portuondo，前者曾經登上大聯盟。由於紅人隊要負擔菲利普斯今年大部分的薪資，此交易案仍須經過官方批准。
菲利普斯效力紅人隊11季，4度獲得國聯金手套、3度入選明星賽，他還握有不可交易的權利。紅人前年想把他交易到國民，但被菲利普斯拒絕，去年11月要送他到勇士也被拒絕。不過勇士隊二壘手羅瑞葛茲(Sean Rodriguez)上月出車禍，必須開刀療養3-5個月，菲利普斯現在願意放棄不交易條款以返回家鄉打球。
近3季火力下滑的菲利普斯上季仍能繳出11轟與14次盜壘，他的合約只剩下最後1年。勇士隊去年11月與二壘手羅瑞葛茲簽了兩年合約，他是個優替人，即使日後傷癒歸陣也能改守其他位置。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。