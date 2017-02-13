KMT黨魁之爭 海外動起來了！
隨著國民黨主席參選熱的加溫，海外各主要參選人的後援會也開始動起來了！
據中時電子報記者獲悉，在美東的華府和美西的聖荷西於近日已開始各自籌劃組成「洪秀柱競選黨主席後援會」，以便為其所支持的候選人進行文宣與拉票活動。
在舊金山灣區三民主義大同盟與國民黨舊金山分部昨天舉行的聯合新春聯歡會上，國民黨海外中央委員鍾維君指出，期望在5月20日舉行的黨主席選舉能完全的公平、公開，沒有鬥爭，只有競爭。他也希望，海外各後援會「勿打擊對方」、「勿向對方抹黑、抹紅」，並能選出一位「有理想、有抱負、有智慧的黨主席」。
另外，海外中央委員張人睿支持應廢除連暑門檻，並期待能選出一位「了解海外」的黨主席；前國大代表李學英中央評議委員認為，目前，有意這次黨主席選舉的候選人預計將達6人之多，選情實在難以預估。但是，中評委李學英強調，「我希望海外各級黨部應以超然立場，並尊重各黨員意向」。
海外中央委員趙川三於去年成立的美國國民黨LINE組群，近來對黨主席選舉引發諸多爭論。趙川山強調，該組群只是一個平台，提供黨員們進行理性討論，並非為支持特定人選而成立。
國民黨駐美總支部指出，依規定，選舉人投票資格為：1.入黨或回復黨籍滿四個月（即在106年1月20日以前完成入黨或回復黨籍者）；2. 完成繳納黨費之義務（黨費繳納截止日期為106年3月31日，免繳黨費者不在此限，凡年滿65歲，且黨齡滿40年以上者得免繳黨費）；3.具有黨權者。總支部稱，凡未在期限前繳納黨費之黨員（免繳者不在此限），將喪失在此次黨主席之選舉權。
國民黨中央組發會海外部近月以來一再發函海外各級黨部應核實各所屬黨部黨員名冊，並於3月底以前將符合投票資格的選舉人名冊呈報至黨中央。
(中時電子報)
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