簡化第三代移民歸化程序 瑞士公投過關

瑞士今天公投，通過放寬第三代移民歸化公民的規定，同意讓大約2萬5000名25歲以下的年輕人，適用如今套用在瑞士國民外籍配偶的快速審查程序。

美聯社報導，瑞士廣播電視台（SRF）指出，「第三代移民歸化」法案在全國公投中得票率達60.4%。根據此一法案，父母及祖父母住在瑞士多年的年輕人，可簡化取得瑞士公民資格的途徑。

在瑞士出生並不會自動就取得公民資格。瑞士人口有1/4並非公民，本次公投的通過最終可能對這個國家影響深遠。

最近1次民調顯示，6成6瑞士人支持簡化第三代移民歸化程序，3成1反對，3%心意未決。1060213

(中央社)