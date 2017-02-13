簡化第三代移民歸化程序 瑞士公投過關
瑞士今天公投，通過放寬第三代移民歸化公民的規定，同意讓大約2萬5000名25歲以下的年輕人，適用如今套用在瑞士國民外籍配偶的快速審查程序。
美聯社報導，瑞士廣播電視台（SRF）指出，「第三代移民歸化」法案在全國公投中得票率達60.4%。根據此一法案，父母及祖父母住在瑞士多年的年輕人，可簡化取得瑞士公民資格的途徑。
在瑞士出生並不會自動就取得公民資格。瑞士人口有1/4並非公民，本次公投的通過最終可能對這個國家影響深遠。
最近1次民調顯示，6成6瑞士人支持簡化第三代移民歸化程序，3成1反對，3%心意未決。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。