NBA》杜蘭特母親：雷霆球迷太惡毒
勇士球星杜蘭特重返雷霆主場，雖然這裡也有力挺他到底的球迷，但整體而言仍是排山倒海的噓聲。勇士最後輕取雷霆，杜蘭特的母親汪達賽後告訴ESPN，說雷霆球迷以她聽過最惡毒的言語來攻擊杜蘭特，讓她十分痛心。
「這只是籃球，不是上帝的審判。」汪達當晚坐在場邊看球，不時有球迷走到她面前辱罵杜蘭特，「他們罵他是毒蛇、叛徒，他們曾經喜愛過他，我們曾經為這裡盡心盡力，現在他們卻指名道姓地謾罵，真的沒有必要這樣。」
奧克拉荷馬球迷的怒火遍及與杜蘭特相關的東西，當初以杜蘭特之名做生意的店家也趕緊改換門庭。這不是汪達第一次返回奧克拉荷馬市，但沒有人敢親切地與她交談，人們甚至遷怒到汪達身上，在她出現時竊竊私語。
汪達說：「我兒子為雷霆奉獻了8年，只因為他決定到別的地方打球，就受到這種侮辱。」從勇士隊賽前特地加派人手保護汪達，就可以想見雷霆球迷的怒火有多麼瘋狂。事實上，正是因為他們曾經如此地喜愛杜蘭特，才格外無法容忍他的「背叛」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。