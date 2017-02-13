NBA》杜蘭特母親：雷霆球迷太惡毒

勇士隊杜蘭特(左)在雷霆主場為死忠的粉絲簽名。(美聯社)

勇士球星杜蘭特重返雷霆主場，雖然這裡也有力挺他到底的球迷，但整體而言仍是排山倒海的噓聲。勇士最後輕取雷霆，杜蘭特的母親汪達賽後告訴ESPN，說雷霆球迷以她聽過最惡毒的言語來攻擊杜蘭特，讓她十分痛心。

「這只是籃球，不是上帝的審判。」汪達當晚坐在場邊看球，不時有球迷走到她面前辱罵杜蘭特，「他們罵他是毒蛇、叛徒，他們曾經喜愛過他，我們曾經為這裡盡心盡力，現在他們卻指名道姓地謾罵，真的沒有必要這樣。」

奧克拉荷馬球迷的怒火遍及與杜蘭特相關的東西，當初以杜蘭特之名做生意的店家也趕緊改換門庭。這不是汪達第一次返回奧克拉荷馬市，但沒有人敢親切地與她交談，人們甚至遷怒到汪達身上，在她出現時竊竊私語。

汪達說：「我兒子為雷霆奉獻了8年，只因為他決定到別的地方打球，就受到這種侮辱。」從勇士隊賽前特地加派人手保護汪達，就可以想見雷霆球迷的怒火有多麼瘋狂。事實上，正是因為他們曾經如此地喜愛杜蘭特，才格外無法容忍他的「背叛」。

(中時電子報)