川普旅遊禁令 幕後推手發聲了
引發高度爭議目前遭法院阻擋的川普旅遊禁令，幕後推手今天罕見的出面接受媒體採訪，不但猛烈抨擊法院「司法奪權」，更強調白宮仍在努力讓禁令恢復執行。
美國總統川普預告將在即將展開的一周公布新的國安行政命令，使得外界關注川普是否會放棄與法庭之間的法律戰，而以新的行政命令另起爐灶來禁止特定人士入境美國。
根據華盛頓郵報報導，撰寫這份行政命令的作者—白宮資深政策顧問米勒(Stephen Miller)今天難得的接受多家電視節目專訪，談這起針對7個穆斯林國家的旅遊和移民禁令引發的訴訟案。
他表示，自從聯邦第9巡迴上訴法庭裁定不予恢復旅遊禁令的實施後，白宮正在考慮多種法律選項，包括就該裁決提出上訴、申請緊急的全院庭審(en banc)、尋求聯邦最高法院緊急終止禁制令(emergency stay)、將案件提交到地區法院層級訴訟或是重新寫一道足以抵擋法律監視的行政命令等。
儘管法庭出手阻擋該行政命令，米勒在接受福斯新聞網(FOX NEWS)專訪時，堅稱川普具有憲法的權力，可以禁止特定外國人入境美國，而川普針對7個穆斯林國家人士發出旅遊和移民禁令的行動，正是執行總統職權的最極致範圍。
他在接受美國廣播公司ABC專訪時則說，西雅圖的地區法官不能基於他個人的觀點來強迫總統改變法律和我們的憲法，總統有其權力，當涉及國家利益時暫時禁止外國人入境。
(中時電子報)
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