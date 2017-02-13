聯邦盃錯放納粹版國歌 德國隊氣炸

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在夏威夷舉行的聯邦盃女網賽世界組第1輪，美國隊昨天迎戰德國隊時發生令人尷尬的過失，大會竟誤放納粹時期的德國國歌，德國網壇大表忿怒，美國網球協會對此加以道歉。

路透社報導，美國網協播放的國歌包括1段「德意志高於一切」（Deutschland, Deutschland uber alles）的歌詞，這是納粹統治德國時期運用的宣傳，二戰後已棄用。

此事發生於德國選手裴珂薇琪（Andrea Petkovic）單打對上美國隊芮絲克（Alison Riske）的賽前，裴珂薇琪說：「我想這就是典型的無知，不要說聯邦盃，我這輩子還沒這麼不受尊重過。」

裴珂薇琪還表示，她曾考慮直接走出球場不比賽。

德國隊教練瑞特（Barbara Ritter）說，這項錯誤「絕對是醜聞，不尊重人且無可辯解」；德國網協主席克勞斯（Ulrich Klaus）則指出，美國網協已為此錯誤道歉。

美國網協聲明指出：「我們絕非有意不敬。這個錯誤不會再發生，第1輪剩下的比賽將會播放正確的國歌。」1060213

(中央社)