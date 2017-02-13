NBA》拓荒者與金塊互換中鋒
沃神13日報導，拓荒者與金塊達成一項互換中鋒的交易，拓荒者送出主力中鋒普朗里(Mason Plumlee)與1支2018次輪選秀籤，以換取金塊中鋒「波士尼亞野獸」紐基奇(Jusuf Nurkic)與1支2017首輪受保護(前5名)的選秀籤。
普朗里本季在拓荒者全勤，繳出11.1分、8.0籃板、1.2阻攻。相較之下紐基奇只有8.0分、5.8籃板，在開季1個多月就喪失先發地位，因為隊上另一名中鋒約基奇(Nikola Jokic)迅速崛起，導致紐基奇在1月時被金塊擺上交易檯面。普朗里是比紐基奇優秀的中鋒，金塊認為他可以和約基奇配合得更好。
拓荒者目前有團薪壓力，普朗里即將成為未受限自由球員，拓荒者自認沒有能力留住他，於是就向金塊換來紐基奇，紐基奇明年還有1季的合約。這是一個比較耐人尋味的交易，因為拓荒者與金塊彼此正是爭奪西區老八的頭號勁敵。
(中時電子報)
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