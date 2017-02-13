暴走嚇壞乘客 機長被趕下機
搭飛機時通常機長的機上廣播都是非常具有權威性，不過聯合航空昨天有位女機長在向乘客廣播時暴走，嚇壞了機上乘客。機長隨後被趕下飛機，聯航也對事件表示道歉。
事件發生在美國一架聯合航空編號455航班班機上，該航班預定從德州奧斯丁飛往加州舊金山。當地時間周六晚間，飛機即將要起飛離開奧斯丁之際，一名女機長突然在飛機艙門前面透過機上廣播系統，大聲談論美國總統川普、前國務卿希拉蕊以及她自己的離婚。
這個突如其來的暴走行動嚇壞了不少乘客，也有乘客開始在社群媒體上發布這個消息，事件迅速散布而受到關注。有乘客在推特上發文敘述事發經過，稱該名女性機長上飛機時並未穿著機長制服，她一開始問乘客說「我穿著便服你們沒意見吧?」當時乘客們都說「好」。
接著她開始訴說自己正在辦理離婚，接著愈說愈激動，不只說個人的事情，還談川普和希拉蕊，又向乘客表示「我才不在乎你們是投給川普還是希拉蕊呢！」讓乘客們愈來愈感到不舒服。
還有乘客將這名機長的廣播發布在YouTube上，顯示該名機長起飛前向乘客表示，「我說完了，我們要出發了，別擔心，我會讓我的副機長來開飛機，他是男性。如果誰覺得不安全，就請下飛機吧！」
隨後就有旅客從座位上起身離開。事件導致該名女機長被趕下飛機接受調查。聯航則調派另一名機長負責駕駛該航班，事件導致飛機延誤2個小時。
聯合航空今天證實，YouTube上流傳的影片確實為該肇事的女機長，目前正在就事件展開調查。
(中時電子報)
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