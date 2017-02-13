反擊川普言論 墨西哥人上街抗議

數以千計墨西哥人今天上街舉行示威，抗議美國總統川普的反墨言論，並反擊他誓言要墨國為「又大又美」的邊境高牆付費的宣示。

法新社報導，這場至今最大規模的反川普示威活動，在墨西哥各地20個左右城市舉行，包括首都墨西哥市。抗議群眾走上各大街頭，揮舞紅白綠三色的墨西哥國旗。

由墨西哥市抗議人士舉起的一個大型標語寫著：「川普先生，墨西哥必須受到尊重。」

參加抗議的墨西哥國立自治大學（UNAM）學生羅沙斯（Julieta Rosas）穿著一件T-shirt，上頭為川普留希特勒式八字鬍的照片。他說：「我們在此要讓川普看到並感受到，整個國家團結起來挺身反對他，以及他排外、歧視性、法西斯的愚蠢。」

73歲的抗議者桑傑士（Jose Antonio Sanchez）表示：「我們都是移民。我們都是一體的。這是搭橋而非築牆的時候。」

數十所大學、商業協會及公民組織支持這次抗議行動。

力挺示威的聯盟表示：「現在是我們公民結合力量、團結我們的意見，以展現我們對川普總統的憤怒與抵制的時候，並為尋求具體解決方案貢獻己力。」

川普1月20日就職後，美墨關係驟降至數十年來最低點。

川普在美國大選選戰中將墨西哥移民稱為「罪犯」、「強姦犯」，並打算在美墨邊界築牆，以阻擋非法移民，甚至矢言要墨西哥負擔費用，激怒墨國上下。

墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）也因川普堅持要墨國支付築牆費用，取消原訂1月31日訪問華府的行程。1060213

(中央社)