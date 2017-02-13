聯邦盃誤播納粹德國國歌 德國隊憤怒

德國女將佩可維琪怒轟美國網協不尊重對手。(美聯社資料照)

聯邦盃女網賽的世界組在夏威夷開打，地主美國隊對戰德國隊，開幕時居然誤播了納粹時期的德國國歌，其中還有一段「德意志高於一切」的獨唱。這個失誤激起了德國隊與球迷的憤怒，美國網協為此鄭重道歉。

德國女將佩可維琪(Andrea Petkovic)當時衝動地想直接離開球場，她賽後憤怒地說：「這是最無知、最低級的錯誤，是我打聯邦盃13年來遇過最糟糕的事。」她首戰的對手，美國女將瑞絲姬(Alison Riske)也對此感到抱歉。

大會播放的這首the Deutschlandlied是德國1920年代與二戰納粹時期使用的舊版國歌，二戰後德國刪除了曲子裡比較爭議的歌詞，只保留「團結、正義與自由」為開頭的段落。德國隊怒指美國網協若非有意侮辱，就是極度無知。

美國網協立刻承認錯誤並向德國隊與球迷道歉，「我們絕對無意侮辱任何人，我們保證不會再犯這種錯誤。」開賽後德國隊心浮氣躁，連續輸掉前2點，佩可維琪與潔吉絲(Julia Goerges)均以直落二敗給美國對手。

(中時電子報)