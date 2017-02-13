英國奧斯卡 凱西艾佛列克摘最佳男主角

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我要評比

英國奧斯卡「英國影藝學院電影獎」（BAFTA Awards）頒獎典禮今天登場，凱西艾佛列克（Casey Affleck）以「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）摘下最佳男主角獎。

凱西艾佛列克擊敗了雷恩葛斯林（Ryan Gosling）與傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）等強敵，在倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall）舉行的這項盛會勇奪大獎。1060213

(中央社)