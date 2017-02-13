冷空氣減弱漸回溫 須留意日夜溫差大
今日寒流逐漸減弱，氣溫緩慢回升，但氣象局仍發布低溫特報，而今晚及明晨，受到輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，西半部日夜溫差則較大，預測今北部高溫有機會來到20度、中部11-23度、南部14-25度，嘉義今晨僅有11.6度。降雨方面，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫雨。
隨著北方冷高壓逐漸東移，近幾日影響台灣的偏北風及冷空氣也將逐漸減弱，預計今天白天開始，各地溫度也都會緩慢回升，而白天因為有陽光的關係，回升速度較快，夜晚則因為輻射冷卻影響，降溫速度也很快。
空曠地區低溫，甚至仍可能降到只有11、12度左右，因此還是要特別留意日夜溫差較大，尤其是早出或晚歸民眾，保暖工作仍要做好、適時添加衣物，勿讓自己曝露於溫差極大的環境中。
另外中南部則要留意空氣品質，細懸浮微粒濃度值容易偏高。今日雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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