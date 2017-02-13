寒流漸減弱 氣溫緩慢回升早晚仍冷
中央氣象局表示，13日寒流逐漸減弱，氣溫緩慢回升，夜晚及清晨輻射冷卻影響各地氣溫仍低，西半部日夜溫差較大，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫雨。
氣象局指出，13日寒流持續減弱，氣溫也會再回升，但夜晚及清晨因輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，西半部日夜溫差比12日更加擴大，中南部日夜溫差可達10度以上。
氣象局預測13日嘉義以北及宜蘭清晨低溫約攝氏10至13度，其他地區約14至16度；中南部高溫可回升到23至25度，北部、東半部高溫在18到20度，仍有些涼冷。
天空狀態方面，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，除了東半部地區雲量較多外，西半部幾乎都有機會見到陽光；降雨方面，由於水氣比12日減少，只有迎風面的東半部地區會有零星短暫雨。
氣象局提醒，由於輻射冷卻影響，12日晚間至13日清晨氣溫仍偏低，嘉義以北、宜蘭及金門、馬祖易出現10度左右低溫，其他地區也有11、12度的低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害；民眾請注意保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具注意安全，以免一氧化碳中毒。
此外，在東北風影響下，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域仍易有8至9級強陣風，沿海風浪仍大，海邊活動、海上作業請注意安全。1060213
(中央社)
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