NBA》馬刺簽下前熱火中鋒安森尼
西區霸權馬刺隊13日宣布與中鋒喬爾安森尼(Joel Anthony)簽約，他剩餘的球季都將留在馬刺隊。喬爾安森尼今年1月底、2月初接連與馬刺簽下10天短約，在打了8場比賽之後，馬刺決定將他收編入正規軍。
喬爾安森尼原本開季前就在馬刺隊，他參與了全部6場熱身賽，但在例行賽開打前遭到釋出，一場正規賽都沒打。今年1月他與馬刺簽下10天短約，才終於在本季首度出賽，他的上場時間很少，8場比賽僅合計12分、14籃板。
34歲的喬爾安森尼生涯大部分時間都待在熱火隊，跟隨詹姆斯、韋德、波許等人獲得總冠軍二連霸，他生涯最好的成績是菜鳥球季的3.5分、3.9籃板。由於馬刺隊中鋒保羅蓋索正在養傷，簽下喬爾安森尼多少可以分擔一些禁區的壓力。
(中時電子報)
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