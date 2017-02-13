疑拜拜燒香釀災！高雄出租套房半夜惡火 2人命危送醫

高雄出租套房傳火警！今（12日）凌晨近12：40左右，高雄新興區八德二路上，一棟4樓高的透天出租套房，突然傳出大量濃煙，警方獲通知後連忙緊急搶救，分別在4樓的2間房間內發現2名命危的男性房客，立刻將人救出送醫急救，不過被救出時已無呼吸心跳。

初步調查，透天出租套房內，疑似房客在房間內燒香拜拜，引發火災，警消獲報後不敢大意，立刻出動5個消防分隊，共28車、75人前往搶救，火勢也於1點06分被撲滅。

而消防局清查火場後，發現一名年約60歲黃姓男子倒臥4樓房間，另一名35歲蔡姓男子倒臥4樓套房廁所。

房東則表示，這棟地下1樓、地上4樓公寓，他將1樓及3、4樓隔間出租給房客，裡頭共有14人居住，蔡姓及黃姓男子都是單獨一人住在這裡。

(集團連線報導)