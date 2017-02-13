英國奧斯卡 樂來越愛你勇奪5獎最大贏家

我要評比

「樂來越愛你」今天在英國奧斯卡「英國影藝學院電影獎」（BAFTA Awards）勇奪5座獎項，包括最佳影片等3大獎，這部浪漫音樂片在奧斯卡登場前持續橫掃各電影獎。

「樂來越愛你」（La La Land）擊敗另外4部入圍影片獲獎，包括「我是布萊克」（I, Daniel Blake）與「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）等。

「樂」片女主角艾瑪史東（Emma Stone）及導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）也分別拿下最佳女主角和最佳導演的殊榮，不過這部片的男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）不敵「海」片的凱西艾佛列克（Casey Affleck）。

凱西艾佛列克擊敗了雷恩葛斯林與傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）等強敵，在倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall）舉行的這項盛會勇奪最佳男主角大獎。

「樂」片今年榮獲11項提名，除了上述3大獎項，另抱走最佳攝影與最佳原創音樂兩座獎。1060213

(中央社)