英國奧斯卡 樂來越愛你勇奪5獎最大贏家
「樂來越愛你」今天在英國奧斯卡「英國影藝學院電影獎」（BAFTA Awards）勇奪5座獎項，包括最佳影片等3大獎，這部浪漫音樂片在奧斯卡登場前持續橫掃各電影獎。
「樂來越愛你」（La La Land）擊敗另外4部入圍影片獲獎，包括「我是布萊克」（I, Daniel Blake）與「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）等。
「樂」片女主角艾瑪史東（Emma Stone）及導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）也分別拿下最佳女主角和最佳導演的殊榮，不過這部片的男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）不敵「海」片的凱西艾佛列克（Casey Affleck）。
凱西艾佛列克擊敗了雷恩葛斯林與傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）等強敵，在倫敦皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall）舉行的這項盛會勇奪最佳男主角大獎。
「樂」片今年榮獲11項提名，除了上述3大獎項，另抱走最佳攝影與最佳原創音樂兩座獎。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。