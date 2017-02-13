量產神槍手 美軍開發狙擊手電腦瞄準儀

高科技瞄準鏡可以使人人都成為精準的射手。(圖/大眾機械)

狙擊手在第一線戰場上是扮演關鍵角色，他們神出鬼沒又精準的槍法經常能夠憑著一人就阻擋大部隊的攻擊。美國陸軍正在開發一種電腦輔助瞄準系統，可以幫助狙擊手在戰場上尋找目標，並且計算適合的射擊位置。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，雖然狙擊手多半會使用狙擊鏡尋找並瞄準目標，但是精準射擊絕對不是簡單的把目標置於十字線中間即可，還需要考慮風的影響、氣侯狀況、目標高度與子彈特性等因素，雖然對於有經驗的射手來說並不算太複雜，但調調過程是耗時的，有時導致錯過射擊時間。因此美國陸軍正在開發「彈著優化狙擊範圍」(Ballistically Optimized Sniper Scope)，簡稱「BOSS」，以電腦來計算最合適的射擊點，加快瞄準過程，是由士兵武器公司(Soldiers Weapons)負責開發。

目前BOSS的研發成果是一款Leupold Mark IV 6-222動力瞄準鏡，裡頭具有一套雷射測距儀、環境感應器套件、平台定向傾角計和精密的彈道計算機。BOSS將這些傳感器的數據都融合在一起，射手就會在目鏡中看到最合適的射擊點。

這套裝備的應用範圍當然不只狙擊， BOSS的傳感器可以做為長距離監視，並且傳遞觀測影像給後方指揮單位，也能使用內建的雷射測距儀來確定與敵人的距離，瞭解確切位置後再評估後續的軍事行動。換言之BOSS在偵察行動中也很有用處，等於是智慧型望遠鏡。

目前BOSS總重為1.6公斤( 3.5磅)，研發研目經理的助理產品經理魏吉納．史東斯(Regina Stonitsch)說：「對於我們的士兵來說，這可能將是一個改變作戰規則的工具，因為射擊變得更為簡單，他們沒有瞄準目標，幾乎任何人都能成為優秀射手。」

(中時電子報)