北韓證實 成功試射彈道飛彈

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北韓中央通信社今天報導，北韓證實昨天「成功」試射1枚彈道飛彈。

報導指出，1枚地對地中長程彈道飛彈「北極星2號」（Pukguksong-2）昨天成功試射。這是一種新型戰略武器，可攜帶核彈頭。

南韓國防部先前表示，這枚飛彈從平安北道芳峴空軍基地發射，向東飛往日本海。

北韓中央通信社指出，這次試射由領導人金正恩視導，並在顧及鄰國的安全下執行。1060213

(中央社)