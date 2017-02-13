情人節來永和仁愛公園！紅白海堂綻放、地景浪漫放閃趣

永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術。（新北市景觀處提供）

情人節就是要和心愛的人一起度過！剛過完元宵節，緊接的浪漫的情人節即將到來，新北市政府綠美化環境景觀處在2月12日至18日，特別將永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術，不論是有另一半的情侶、已婚的夫妻、甚至是想脫離單身的朋友，歡迎一起渡過美麗、浪漫及特別的情人節。

情人節存在的意義就是讓愛人們可以在甜蜜氛圍下互訴衷情，在2017年的西洋情人節，景觀處規劃用3,000盆紅色、粉紅色及白色的海棠，在公園中央草坪區布置成浪漫的情人樹地景藝術，成為民眾打卡、拍照留念，甚至可告白求婚，共創浪漫回憶的最佳場所。

新北市景觀處長謝宏偉表示海棠花語為美麗、快樂，素有國艷之譽，所以特別將海棠裝飾成情人樹，讓熱戀中的情侶可在情人樹下手牽手閉上眼睛許下真愛誓言，並可以打卡讓眾人為愛情做見證。

景觀處將此浪漫活動延續到2月18日，平日無法參與的民眾，有更多時間可以一同參與，感受一整週浪漫的情人節氣氛，2月18日活動結束後現場海棠盆栽贈送給參與的民眾，希望將愛與快樂散發出去，帶給大家幸福又浪漫的情人節。

永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術。（新北市景觀處提供）

公園資訊:

【永和仁愛公園】

地址：新北市永和區仁愛路244-1號(中央草坪區)

活動日期：2月12日至2月18日

活動時間:上午10:00至下午5:00

※2月18日下午5:00活動結束後，現場免費贈送活動盆栽，歡迎領取。

(中時電子報)