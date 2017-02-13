連27摃威力彩 今開獎頭獎上看9.5億元

已經連27摃的威力彩，今晚開獎，頭獎上看9.5億元。(報系資料照片)

已經連續27期未開出頭獎的威力彩，台灣彩券預估今天開獎頭獎獎金將上看9.5億元，若由一人獨得，將是金雞年首位威力彩頭獎得主，同時也是今年最高頭獎幸運兒，因此許多民眾不畏低溫前往購買，想一圓發財夢。

根據台彩統計，威力彩自97年1月上市以來，至今頭獎總共開出52次，其中有37次、超過7成頭獎尚未累積超過10億就開出，頭獎超過10億才開出的比率不到3成。

其實雞年到，財神爺特別眷顧台灣，春節期間，大樂透頭獎頻頻開出，所以搶當今年首位威力彩頭獎得主可不能等，趁著元宵賞花燈，走到哪買到哪、有買有機會。

(中時電子報)