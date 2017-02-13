34歲陸歌手驚傳過勞驟逝 粉絲不捨！

大陸歌手覃楨驚傳在家過世。(圖／翻攝自覃楨微博)

覃楨的經紀公司證實死訊。（圖／翻攝自《夢響當然音樂》微博）

大陸歌手覃楨11日驚傳逝世，享年34歲，他的經紀公司也在微博發聲明證實死訊，外傳死因是過勞導致心肌梗塞，不過經紀公司未對此做出回應。

覃楨的經紀公司12日在微博發訃聞，表示他11日凌晨在自己的家中因故離世，追思會將於15日在北京舉行，更透露他離世前最後作品是《木偶人生》，但其實他還有許多作品還沒來得及發表，「他生前最大的願望就是希望更多的人聽到、喜歡他的音樂！」

覃楨除了是一名歌手，也是音樂製作人，許多歌手魏晨、徐良等都與他合作過，是頗有才華的音樂人，因此死訊令粉絲感到相當震驚且惋惜，「願你一路好走」。

(中時電子報)