被手機「出賣」出軌男子告Uber

優步(Uber)叫車系統的應用程序，會將叫車者行蹤轉送指定者報平安。(圖/美聯社)

電信業者推出以衛星定位手機門號位置功能，只要輸入手機號碼，可以查出你要找的人的地理位置。優步(Uber)叫車系統也有類似應用程序，將叫車者行蹤轉送指定者報平安，但法國南部一名商人將優步告上法庭。原因是，約車應用程序把他和情人約會的行程通通發送到太太手機。

據BBC報導指出，這名男子說，有一次，他用妻子的蘋果手機約了優步車。後來他雖然退出登錄，但是，優步應用程序繼續向妻子的手機推送他的叫車訂單。妻子猶如遠程監控，丈夫出軌行蹤遭曝光，夫妻因此失和離婚。

這男子一狀將優步告上法院，索賠高達4500萬歐元(折合台幣14億8500萬元)。他的律師指出，這名客戶是應用程序「漏洞的受害者」，「漏洞給他的個人生活帶來了問題」。

(中時電子報)