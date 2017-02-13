台北國際書展》李家同憂台灣教育 常態分班對弱勢兒不利

博幼社會福利基金會董事長李家同。（台北國際書展基金會提供）

台灣教育怎麼了？你家的經濟決定你的教育程度，政府「常態分班」也是讓台灣教育衰落的始作俑者？台北國際書展於2月12日下午在世貿一館藍沙龍舉辦「為台灣教育加油」，由博幼社會福利基金會董事長李家同所主講現代台灣教育的問題。

「我們國家教育面臨很多問題。」李家同表示，現在大陸所給教授的研究經費和月薪遠遠超過台灣的好幾倍，他也說道，現在台灣的城鄉差距越來越大，家裡的經濟狀況也通常決定了你的教育程度。

李家同指出了一個嚴重問題，就是政府規定要「常態分班」。但李家同教授卻認為應該要「因材施教」，因為所有孩子的天資是不同的，但我們國家對於所有孩子採取考試皆會相同，這對弱勢孩子絕對不利。

現在考試越來越難，但是學生對於自身信心卻是越來越低。像是台灣的數學程度雖然在世界名列前茅，但對於數學的信心卻在世界上敬陪末座。

另外李家同秀出民國40多年的考試，可能只會考非常簡單的翻譯和選擇題，但是現在的學測，不僅有詩歌改編，還有非常難的詞彙，常常讓學生沒有打好根底，以至於有些大學生還會寫出基本文法錯誤的句子。

李家同教授也著手於改變教育，也成立了博幼基金會，除了希望讓全國的人都能得到良好的教育，也能讓各個學生都能夠適得其所。

(中時電子報)