出租套房火警1死1命危 疑是燒香拜拜惹禍
高市新興區1棟透天4樓高的出租套房13日凌晨12時39分驚傳火警，警消到場雖迅速將火勢撲滅並進屋搜救有無受困民眾，但在4樓2間套房內找到命危的38歲蔡姓、62歲黃姓男房客，2人送醫無生命跡象，蔡男搶救恢復心跳但情況不樂觀；報案的吳姓女房客說，406號房客有在房內燒香拜拜習慣，警消也正在調查起火原因。
新興區八德二路上1棟透天出租套房的4樓發生大量濃煙竄出，消防局獲報出動新興、十全等5分隊共28輛消防車、雲梯車及76人，消防弟兄除搭雲梯車從高處從透天厝外圍射水外，也拉水線入內搶救，火勢不到半小時就撲滅；消防陸續救出住戶並逐一搜索樓層時，在4樓發現2男房客命危，救出時無生命心跳，分送高醫及大同醫院急救。
消防搜救當時蔡男倒臥4樓房內廁所，黃男則是在房間。警方指出，該棟透天厝的1樓及3、4樓隔間出租給房客，共有14人居住，蔡、黃男是獨自1人住在這裡。
同住4樓的吳姓女房客表示，火警發生前，見狀406號房的黃男燒香拜拜，不久就濃煙密布，懷疑就是因這樣發生火災，嚇得趕緊逃跑、大喊失火。警消初步研判，起火點在4樓，至於起火原因待火調人員進一步釐清。
(中時)
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