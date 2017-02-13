輻射冷卻 中南部溫差逾10度

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中央氣象局預報，今天寒流持續減弱，氣溫漸回升，因天氣晴朗，輻射冷卻作用明顯，中南部日夜溫差達攝氏10度以上。

氣象局觀測，清晨各地低溫都比昨天高，平地最低是嘉義11.3度，其次是台中及台南永康11.8度。

氣象局預報，白天高溫，除雙北、基隆、宜蘭及花蓮為17至19度外，其他地區都可達20度以上，中部22、23度，南部及東南部24、25度，中南部溫差可達10度以上。

氣象局說，明天至17日，全台晴朗有陽光，氣溫還會再逐日回升；不過，受輻射冷卻影響，日夜溫差仍大，西半部更明顯。1060213

(中央社)