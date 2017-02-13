寒流奪命？清潔隊員倒斃路邊

今早6時34分許，台北市萬華區環河南路1段185號前，民眾發現一名倒臥路旁的男子，警消救護人員及轄區警方據報到場，查知倒地者為年約54歲的葉姓男子，身著環保局螢光襯衫，可能是環保局清潔隊員。遺憾的是，葉男身上無明顯外傷，但現場已無生命徵象且屍僵，明顯死亡，不排除受寒流侵襲致死可能，轄區萬華分局將著手調查死因，並通知環保局人員協助處理。

(中時)