中獎後人生變調 英樂透最年輕得主想告彩券商

英國最年輕的樂透頭獎得主帕克（Jane Park）。(圖/擷取自每日郵報採訪畫面)

或許大家都認為中樂透能使生活過得更好，但獲獎人卻不一定這麼認為。英國最年輕的樂透頭獎得主帕克（Jane Park）表示，高額獎金讓她的生活變調，現在正考慮控告彩券公司。

據英國《每日郵報》」（Daily Mail）訊，帕克在2013年第一次購買彩券，幸運地獲得100萬英鎊（約新台幣4000萬元）獎金。當年的她才僅有17歲，是正在就讀高中的年紀，於是成為全英國最年輕的樂透彩得主。

時隔不過四年，帕克近期受訪時表示，中獎使她背負了超過那個年紀該有的壓力，因為當時她還未成年。他認為，購買樂透彩的設限門檻應該在18歲，當前的16歲門檻顯然太低了！

帕克說：「我以為中樂透會讓生活比以前更好，但結果卻是相反的。外界看到我，都幻想能過像我一樣的生活，但他們不知道我所承受的壓力，如果可以，我希望自己不曾中獎，能過著更輕鬆的生活。」

帕克強調，這幾年除了享受物質生活外，其餘的人生一面空白，活著都失去了目標，甚至連男朋友都覬覦自己的錢。而她現在正考慮控告樂透彩公司，但也坦承不會放棄手上的剩餘彩金。

(中時電子報)