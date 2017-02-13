葛萊美登場 大衛鮑伊碧昂絲率先獲獎

已故英國搖滾傳奇大衛鮑伊（David Bowie）今天在第59屆葛萊美音樂獎電視轉播前典禮獲頒4獎；美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）宣布懷雙胞胎後，料將首度公開露面。

去年1月過世的大衛鮑伊，以生前最後一張專輯「黯黑秘星」（Blackstar）贏得最佳專輯包裝、最佳非古典專輯策劃、最佳搖滾歌手及最佳另類音樂專輯獎。

路透社報導，這是大衛鮑伊首度獲得音樂類獎項。他2006年榮獲葛萊美終身成就獎，且以1支1985年影片獲得1獎，但一生從未因為個人專輯或歌曲得獎。

此外，35歲的碧昂絲料將挺著孕肚在典禮上演出，成為焦點。碧昂絲獲得9項提名最為風光，以「檸檬特調」（Lemonade）力拚最佳年度專輯大獎。

她在電視轉播典禮開始前，已先以「女力來襲」（Formation）贏得最佳音樂錄影帶獎，接下來是否一路橫掃獎項，令人期待。（譯者：中央社盧映孜）1060213

(中央社)