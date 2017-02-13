陸官員學術研討會扯政治 李世明駁斥

中國官媒「環球時報」報導，兩位中國衛生官員在教廷學術研討會中，聲稱台灣是中國的一部分。中華民國駐教廷大使李世明受訪時駁斥，呼籲中國勿搞政治小動作。

梵蒂岡宗座科學院7到8日與聯合國及世界衛生組織合辦「防止器官走私和器官移植旅遊」學術研討會，中國大陸前衛生部副部長黃潔夫、中國人體器官分配與共享系統負責人王海波應邀出席。

儘管中國外交部先前強調，黃潔夫及王海波出席學術研討會無關政治，官媒「環球時報」隨後卻報導，黃潔夫在會中向世界移植協會前主席柴普曼（Jeremy Robert Chapman）表示，台灣是中國的一部分，跟香港、澳門一樣，未來台灣的資料應在國際認可的「一中原則」下呈報。

對此李世明受訪表示，黃潔夫及王海波雖然是以學者身分受邀出席教廷學術研討會，但可能他們在共產極權制度下生活久了，難免露出政治掛帥的馬腳，在防止器官買賣的學術討論中還要硬扯政治議題，令人覺得幼稚又好笑。

李世明說，他透過外文媒體報導和國際友人管道，得知黃潔夫及王海波似乎非常沉浸於羅馬的學術與宗教自由氣氛，相信他們一定會將自由民主的種子帶回中國大陸，對此台灣表示相當歡迎。

當記者追問黃潔夫及王海波所聲稱「台灣屬於中國一部分」的論調時，李世明表示，此一謬論實在不值得一駁，他們應該捫心自問，現況如果真是台灣屬於中國一部分，那中國為何還需要到處強調「一個中國」原則？中國愈強調一個中國原則，其實骨子裡就愈證明，台灣目前不是屬於中國的一部分。1060213

(中央社)