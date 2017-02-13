維護乘客安全 高雄捷警強化聯防網絡
高雄捷運交通系統人來人往，高雄市警察局捷運警察隊加強站務、保全應變授課訓練，持續強化聯防網絡，維護乘客安全。
維護乘客和交通系統安全暢通是高雄市警察局捷運警察隊首要目標，為淨化捷運系統治安及維護旅客乘車安全，捷運警察隊經常由教官辦理教育訓練課程。
高雄市警察局捷運警察隊表示，教育訓練課程持續加強站務、保全人員於遭遇滋擾事件或傷害行為時的臨場應變及防護能力，並協助警方將可能發生潛在犯罪意圖者的犯罪行為消弭於先。
這項教育訓練課程內容，包括「突發狀況之臨場應變」、「面對精神異常人物如何處置」及「器械運用技巧」等相關課程。
高雄市警察局捷運警察隊說，教育訓練課程同時也希望站務、保全人員協助警方，隨時指導民眾在遭遇攻擊或滋擾事件時，可以雨傘、背包等隨身物品自我防禦。
高雄市警察局捷運警察隊也提醒如果遭遇攻擊或滋擾事件時，應迅速脫離現場及立即通報，可以用手機報警或按下捷運車廂、站體內的緊急按鈕，以自身安全為最優先考量，避免與犯罪者正面衝突。1060213
(中央社)
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