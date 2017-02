台北國際書展》江振誠勉勵年輕人！不需空談 要的是「執行」

被譽為「印度洋最偉大的廚師」—江振誠。(本報系記者 姚舜攝)

成功沒有偶然!台灣第一位米其林主廚、世界50大名廚江振誠只有高中畢業,為想想圓料理夢,從零開始,到法國的米其林三星餐廳學習,光是削馬鈴薯當學徒就花了2年,然現在他被譽為「印度洋最偉大的廚師」—江振誠,一下飛機就來到國際書展主題廣場,現場擠滿了年輕人,手捧著厚重又大本的《八角哲學》,專心地期待主廚的演講。

果然,江主廚在簡述完《八角哲學》裡談的理念,開始回答讀者們的提問時,就充分展現了他個人篤定而不假思索的談話風格。他對於許多年輕人問他「如何保持正面的態度」「遇到挫折怎麼辦」或者「我不知道我有沒有天賦做這行」的提問很不解!「I dont get it !

江振誠說,「因為我沒有不一樣,我只是很專心的把一事情做好!」他在料理這條路上依然充滿著挑戰,依然時時感受到挫折,但問題來了就只有解決,沒有捷徑。

他說:「 你只要想一件事,這是不是你想要做的事情?其實沒有所謂的「天份」,當一件事情你重複做一千遍一萬遍之後,你就會有比別人更多的敏感度。」

江振誠強調,國際舞台上需要看到的是專家。「而不是你會做馬芬蛋糕也會煮咖啡,還會義大利麵」這一點那一點的,技藝沒辦法專精。「台灣很小我們不能跟別人比量,而是要比精。」

最後他送給年輕人的一句話是:「Put down your head and work」我們需要的不是空談,也不是安慰,而是執行!真是一句當頭棒喝!

