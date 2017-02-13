新丁粄台中變綠是創意？他諷：婚宴給白包可嗎
台中市政府日前舉辦新丁粄節記者會時，因為拿出了綠色新丁粄，引發許多客家鄉親不滿、覺得觸霉頭；該市客委會主委劉宏基解釋這是創意，還強調文化不該分顏色。對此，政治記者黃暐瀚表示，文化應是約定俗成，並要尊重該族群，難道一句文化不分顏色，台灣人就能學日本的習俗，在婚宴上包白包嗎？
黃暐瀚今（13）日於他在《東網》的專欄說明，客家人所說的粄即為閩南人的粿。客家人長久以來的生活習慣，就是若生了男寶寶，會在元宵製作紅色新丁粄謝神（早年重男輕女留下的傳統）；清明節時，則會於掃墓後享用以艾草製的綠色艾粄去晦氣。
「錯了就是錯了！」黃暐瀚認為，台中市客委會沒必要多解釋記者會時使用「綠粄」是創意，況且若真如此，那為什麼到了活動正式起跑當天，又要改回紅色新丁粄？
在黃暐瀚看來，與其在引發批評聲浪後，反問為什麼不能用綠粄，台中市客委會倒不如向外界說明，為什麼會在這麼多顏色當中挑選綠色來展現創意。
(中時電子報)
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