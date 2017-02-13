情人節玩親親、抱高高 餐飲業者有獎
明 (14)日西洋情人節，森邦集團旗下西式餐飲品牌堤諾義式比薩、瓦薩美式比薩、費尼餐廳也看好商機大做促銷，堤諾玩親親送珍奶比薩、瓦薩雙人抱高高摸獎金，費尼點餐就送限定甜點。
森邦集團表示，堤諾明日每人消費滿100元可參加，只要在店內有堤諾品牌LOGO的位置KISS拍照、上傳臉書，設定公開並寫下「2017愛在堤諾和你義起」，現場招待招牌甜點比薩「甜在星」1份，包括TW珍奶、香蕉OREO、綜合莓果3選1，還可獲得甜在星兌換卷1張，在3月2日至14日白色情人節期間兌換。
森邦指出，即日起至14日只要在費尼點兩小無猜套餐，免費送限定甜點，每款甜點還附上草莓果醬滴管，自己可以在甜點上寫上互相的名字。
瓦薩至18日則有「抱高高摸獎金」，消費滿599元，1人將對方抱起，摸到的高度，就可獲得代表的金幣折抵當次消費。
(工商)
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